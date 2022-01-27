«ТехноБТ» – Интернет-магазин бытовой техники, электроники и товаров для дома
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Новости
27.01.2022 Сплит-система Kitano KR-Viki-07

На сегодняшний день Kitano серия Viki пользуется большим спросом для людей, которые хотят установить элегантную и красивую настенную сплит-систему.

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Установка
Установка кондиционеров
Установка кондиционеров

Установку кондиционеров в Москве наши специалисты осуществляют с гарантией сохранения целостности фасадной отделки здания в области крепежа наружного блока. Также в процессе не повреждается поверхность внутренних стен (обои, штукатурка). Установка кондиционера в квартире или доме проводится мощным профессиональным оборудованием. За счет этого отверстия проделываются с максимальной точностью без деформации отделки.


Установка и подключение стиральной машины
Установка и подключение стиральной машины
Установка стиральной машины, включает в себя все материалы и работы, которые необходимы для качественного монтажа. Получить дополнительную информацию об услуге, а также возможных скидках и стоимости вы можете нажав на ее название или изображение.
Установка и подключение встраиваемой стиральной машины
Установка и подключение встраиваемой стиральной машины
Установка стиральной машины встраиваемого типа требует опыта, а также применения определенного перечня материалов. Стоимость подключения производится без навески фасада. О скидках, перечне материалов и работ, а также стоимости услуги вы можете узнать, нажав на ее название.
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