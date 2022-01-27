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Добро пожаловать в онлайн-гипермаркет ТехноБТ – крупнейший интернет-магазин бытовой техники в Москве! Сегодня электронная техника есть практически в каждом доме, и играет сверхважную роль в комфорте и удобстве проживания: вы справляетесь с бытовыми делами гораздо быстрее и эффективнее. Но где найти надежного поставщика, качество товаров которого не будет вызывать сомнений?

Вы занятой человек, и у вас не хватает времени на поездку в торговую точку? Не желаете выстаивать в очередях или подолгу ждать консультанта, чтобы подробнее узнать о технических характеристиках того или иного прибора? В Сети есть множество онлайн-магазинов, где вы сможете выбрать и купить бытовую технику. В Москве приобрести товары онлайн – не проблема, но в каждом магазине свои цены, акции, условия доставки и оплаты.

В онлайн-гипермаркете ТехноБТ вы найдете наиболее выгодные предложения по качественным товарам от надежных производителей, а также мы предоставляем услуги по доставке и установке бытовой техники в вашем доме по приемлемой цене!

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Интернет-магазин техники и электроники ТехноБТ предлагает богатый ассортимент сертифицированных товаров для бытового использования: крупная, мелкая, встраиваемая техника, а также оборудование для сада, спортивные товары и многое другое.

Мы сотрудничаем с такими производителями, как: Samsung; Bosch; LG; Hoover; Electrolux; Smeg; Beko; Gorenje; Graude, Asko; Ardo и др.

Почему вам стоит приобрести бытовую технику в онлайн-гипермаркете ТехноБТ? У нас есть множество преимуществ:

· широкий выбор разновидностей техники и производителей, благодаря чему вы наверняка подберете товар, подходящий вашим предпочтениям и бюджету;

· доставка на следующий день после оформления заказа;

· мы доставляем товары не только в Москве и Московской области, но и в регионы при помощи транспортных компаний (ПЕК, Деловые линии, Желдорэкспедиция и пр.);

· предоставляем подробные консультации для покупателей от опытных специалистов.

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